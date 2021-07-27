Раймонд Паулс іде зі сцени: названо причину

Композитор Раймонд Паулс, який відсвяткував в цьому році 85-річчя, залишає сцену. Автор хітів Алли Пугачової, Лайми Вайкуле та Валерія Леонтьєва оголосив, що продовжувати концертну діяльність не може з огляду на проблеми зі здоров'ям. Про це повідомляє Press.lv.

Прощальним виступом Паулса повинен стати концерт в Юрмалі ввечері 27 липня на відкритті Юрмальського фестивалю. Всі квитки на виступ вже розкуплені, в залі очікується аншлаг.

Паулс зізнався, що вже не перший рік думає про те, щоб припинити концертну діяльність, але на цей раз рішення, схоже, остаточне. У композитора загострилися хронічні захворювання. «Мої ноги працюють не так добре, як повинні були б», — пояснив Паулс.

Нагадаємо, Раймонд Паулс ще кілька років тому відмовився від гастрольних поїздок і оголосив, що не приїде ні в Москву, ні в окупований Крим.

Фото bilesuparadize.lv

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