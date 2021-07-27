«Green Grey» викреслили з концерту до Дня Незалежності: музиканти обурюються

Групі Green Grey не знайшлося місця на святковому концерті до Дня Незалежності. Музиканти кажуть, що ще в травні отримали запрошення з Офісу президента. Група збиралася виконати свою найвідомішу пісню «Под дождем», записану в 1996 році. За місяць до свята група отримала відповідь, що їхня пісня не вписується в концепцію шоу, оскільки вона не українською мовою.

«Нас намагаються стерти з історії!.. Нам повідомляють, що концерт буде тільки з україномовними артистами і ми вже не вписуємося в концепцію свята! Як на це реагувати… Ми 100% український продукт… Так, ми співаємо російською, але чи варто віддавати (приписувати) всю російськомовну культурну спадщину Росії?!«- обурюються музиканти.

На концерті до Дня Незалежності в 2020 році організатори включили в програму російськомовні пісні («Вахтерам»," Киевлянка"," Шлепки"), за що і були піддані критиці. В цьому році в Офісі президента згадали, що в липні вступили в силу нові норми закону про мову. Передбачається, що українська мова поширюється і на сферу публічних заходів, включаючи концерти.

«Організаторам представляється логічним, що в концерті до 30-річчя незалежності України повинні звучати пісні українською мовою», — наводить УНІАН заяву Офісу президента.

В ОП дали зрозуміти, що аргументи музикантів непереконливі: «Форма, в якій представники групи Green Grey публічно висловили свою позицію щодо закону про державну мову, видається організаторам некоректною, а бажання привернути до себе увагу через штучно роздутий конфлікті — непродуктивним».

Нагадаємо, мовний закон, який розширює сферу застосування української мови в Україні, намагалися оскаржити, але останнє слово залишилося за Конституційним судом. Він визнав, що закон конституційний, і це рішення оскарженню не підлягає.

Фото Green Grey (Official)/Facebook

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