26.83 / 27.02 31.57 / 31.93
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Абсолютно прекрасне тіло»: вагітна MamaRika знялася повністю оголеною

23:11 27 липня 2021
MamaRika

Співачка MamaRika, яка зараз на останньому місяці вагітності, вирішила закарбувати цей момент у відвертій фотосесії. Співачка сфотографувалася для Instagram повністю оголеною, щоб продемонструвати красу тіла жінки-матері.

«Хочу подякувати своєму тілу за витримку, за те, що всі 9 місяців в дискомфорті, зараз навіть у болю… І при цьому воно абсолютно прекрасне з усіма нерівностями, розтяжками, зайвими кілограмами. Зовсім скоро воно дасть нове життя світу», — написала MamaRika.

Підписники співачки погоджуються, що фотографії вийшли чудові, і вагітність наділяє жінку особливою красою.

Нагадаємо, MamaRika на 35-му тижні вагітності пішла на чергове обстеження, але лікарі наполягли, щоб майбутня мама залишилася в стаціонарі і поставили їй крапельницю.

Раніше співачка з чоловіком розсекретили стать їхнього майбутнього первістка.

141

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

ирина меладзе

«Волосся ворушиться від жаху»: колишня дружина Меладзе відверто розповіла про пережиті страхи

Ксенія Мішина

«Космічна краса»: холостячка Мішина дуже незвично прореагувала на розставання з Еллертом

Пугачова, Галкін і Кіркоров

«Я ще поживу»: Кіркоров осоромився при прощанні з Пугачовою на очах у Галкіна

пенсія

Індексація пенсій для 10 мільйонів українців: дати і кого стосується підвищення

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.