«Абсолютно прекрасне тіло»: вагітна MamaRika знялася повністю оголеною

Співачка MamaRika, яка зараз на останньому місяці вагітності, вирішила закарбувати цей момент у відвертій фотосесії. Співачка сфотографувалася для Instagram повністю оголеною, щоб продемонструвати красу тіла жінки-матері.

«Хочу подякувати своєму тілу за витримку, за те, що всі 9 місяців в дискомфорті, зараз навіть у болю… І при цьому воно абсолютно прекрасне з усіма нерівностями, розтяжками, зайвими кілограмами. Зовсім скоро воно дасть нове життя світу», — написала MamaRika.

Підписники співачки погоджуються, що фотографії вийшли чудові, і вагітність наділяє жінку особливою красою.

Нагадаємо, MamaRika на 35-му тижні вагітності пішла на чергове обстеження, але лікарі наполягли, щоб майбутня мама залишилася в стаціонарі і поставили їй крапельницю.

Раніше співачка з чоловіком розсекретили стать їхнього майбутнього первістка.

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