Михайло Поплавський вперше показав онука в новому кліпі

Після гастрономічного блоку кліпів «Український борщ», «Сало» та «Українські вареники», які набрали в YouTube більше 13 мільйонів переглядів, Михайло Поплавський приступив до ліричного соціальному циклу. Співучий ректор всього за вісім годин зняв одразу два кліпи — «Батько» та «Сину мій».

Зворушливе, чуттєве відео, наповнене особистими переживаннями й тривогами, Михайло Михайлович присвятив своєму синові Олександру.

Пісня була написана композитором Ніколо Петрашем і поетесою Людмилою Пономаренко після того, як Олександр Поплавський потрапив у страшну аварію, ізраїльським медикам вдалося врятувати хлопця. Про цей складний період Поплавські говорити не люблять. Вони просто щасливі, що є одне в одного.

Головну роль в кліпі зіграв шестирічний онук Поплавського — Єгор. Він втілив свого батька в дитинстві. Для хлопчика це дебют.

«Діти — це гордість, надія батьків і продовження роду. І ми живемо вірою в їхнє щасливе майбутнє. Кожен з нас бачить в дітях себе. Кліп „Сину мій“ особливий для мене. Адже в ньому дебютував як актор, мій онук — Єгор Олександрович Поплавський. Цей кліп я присвячую всім Синам України», — сказав Михайло Поплавський, презентуючи відео.





Його режисеркою стала Олена Вінярська, що раніше зняла для Поплавського епатажні, провокаційні кліпи. Цього разу вийшла стильна, але стримана робота, в якій очима дитини показані життєві цінності. Олена каже, що надихалася творами «Маленький принц» і «Аліса в країні чудес».

«Ідея кліпу — зворушлива любов батька до сина. Це унікальні стосунки. Любов, захист, віра — це найбільший дар батька. Михайло Поплавський через гру в шахи занурює сина у дорослий світ, дає поради при вирішенні важливих завдань. А хлопчик ділиться з ним своїм світлим сприйняттям світу і фантазіями. Мене особливо зачепили слова пісні „я день і ніч благаю Бога, щоб безхмарною булу твоя дорога“. Любов батька — виняткова, вона не багатослівна, але така сильна. Ось про це наша історія», — каже Вінярська.

Єгору знімальний процес дуже сподобався, він допізна відпрацював в кадрі, жваво цікавився процесом і тим, як він зображається на моніторі. Хлопчик отримав свій перший гонорар і похід у «Макдональдз». Варто відзначити, що Єгор дуже схожий на свого популярного діда. Михайло Поплавський не приховує гордості за сина і внука і сподівається, що Єгор вибере творчу професію.

Кліп був знятий з використанням сучасних технологій LED cube, VR, Unreal Engine 4, tracking systems і 3D-графіки. Завдяки злагодженій підготовці та відпрацюванню кожної деталі до виходу на майданчик відео зняли в рекордно короткі терміни.

Спеціально для Михайла Поплавського, Єгора та бек-вокалу були пошиті трендові костюми з тканини Gucci. Образи дівчат були стриманими, в стилі 70-х — це сукні-футляри та зачіски, стилізовані під солісток групи «Абба».

Михайло Поплавський впевнений, що вічна тема батьківської любові до дітей торкнеться серця слухачів і кліп набере не менше переглядів, ніж вибуховий «Український борщ», а то й більше.

Незабаром співучий ректор обіцяє представити нову, не менш зворушливу роботу — «Батько».

Нагадаємо, Михайло Поплавський затіяв серйозний ребрендинг своїх хітів. Він зробив нові аранжування і перезняв відео на пісні «Блюз еротичних думок», «Приречений на любов», «Юний орел». Також випустив кліпи на нові пісні «А ми з тобою любовники», «А нам сьогодні 50», «Любов у серці маю», «Забава», «Далі буде». В цілому протягом двох місяців він випустив 14 кліпів, знятих з використанням сучасних технологій.

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