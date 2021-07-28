Популярну співачку й телезірку зобов'язали платити колишньому чоловікові аліменти в розмірі 200 тисяч доларів щомісяця

Суд зобов'язав популярну американську співачку, телезірку та актрису Келлі Кларксон щомісяця виплачувати колишньому чоловікові аліменти в розмірі майже 200 тисяч доларів. Як повідомляє видання People, менеджер з пошуку талантів Брендон Блексток наполягав на сумі у 436 тисяч доларів, але лос-анджелеський суддя скоротив її більш ніж удвічі.

По 150 тисяч на місяць 43-річний Блексток, який виконував обов'язки менеджера дружини, буде отримувати на свої особисті потреби. І ще 45 601 долар — на витрати, пов'язані з дітьми.

39-річна Кларксон також буде змушена заплатити 1,25 мільйона доларів за судові витрати.

Келлі подала на розлучення у червні 2020 роки після семи років шлюбу. Вона отримала право пріоритетної опіки над їхніми спільними з Брендоном дітьми — шестирічною Рівер Роуз і чотирирічним Ремінгтон Олександром. У родині Кларксон виховувалися також діти Блекстока від попереднього шлюбу — Саванна і Сет, яким зараз вже 20 і 15 років, відповідно.

Келлі Кларксон прославилася у 2002 році — після перемоги на телевізійному співочому конкурсі American Idol. І представляла США на конкурсі «World Idol» у 2003-му. На відміну від більшості випускників телевізійних шоу по створенню поп-зірок, Келлі вдалося зробити успішну кар'єру, підписавши контракт зі звукозаписною компанією RCA Records.

Дебютний сингл Кларксон A Moment Like This очолив чарт Billboard Hot 100 і став найбільш продаваним в США синглом 2002 року. За цим був випуск її дебютного студійного альбому Thankful, який опинився на вершині американського Billboard 200.

Раніше «ФАКТИ» писали — Найбагатшого музиканта десятиліття зобов'язали платити екс-дружині по 300 тисяч доларів на місяць — поки вона знову не вийде заміж.

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