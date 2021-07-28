Один із найкращих рок-барабанщиків світу і засновник культової групи помер у віці 46 років

У США раптово помер відомий рок-музикант Джої Джордісон. Один із засновників культової групи Slipknot помер уві сні, повідомляє Daily Mail. Музиканту було 46 років.

Джордісон був визнаний найкращим барабанщиком в світі за версією американського журналу Rhythm. Список був складений в 2010 році. Через три роки читачі видання Loudwire назвали Джої найкращим ударником серед всіх, хто колись грав в стилі heavy metal. У 2016 році Джої був нагороджений престижною премією The Golden God Award.

Нейтан Джонас Джордісон (справжнє ім'я музиканта) народився 26 квітня 1975 року в місті Де-Мойн, штат Айова. Хлопчику було вісім років, коли батьки подарували йому його першу ударну установку. Крім барабанів Джої дуже добре грав на гітарі.

Влітку 1995 року він увійшов до складу групи The Pale Ones, яка незабаром була перейменована в Slipknot. Джої став одним із її лідерів. Він залишався в групі до грудня 2013 року. Slipknot записала з Джордісоном свої найкращі альбоми.

Барабанщик грав також у багатьох інших групах. Його часто запрошували в турне. Джордісон виступав разом з Metallica, Korn, Slayer.

Причина смерті музиканта поки не називається, проте відомо, що в 2010 році у Джої виявили рідкісне невралгічне захворювання. Діагноз поставили пізно. В результаті у Джордісона паралізувало ліву ногу. Лікування було довгим і болісним. Деякий час Джої не міг грати. Допоміг курс реабілітації. Музикант активно розробляв ногу у тренажерному залі.

Джордісон, який вийшов зі складу Slipknot в 2013 році, помер уві сні в понеділок, 26 липня. Причини смерті поки не розголошуються. Похорон буде закритим для широкого загалу.

Група Slipknot була утворена в американському штаті Айова в 1995 році. Джордісон більше 18 років був барабанщиком музичного колективу, виконуючого музику в жанрі нью-метал. Залишивши Slipknot, Джордісон грав в таких групах, як Scar the Martyr і Sinsaenum.

Про смерть музиканта повідомила його сім'я. За інформацією родичів, трагічна подія сталася 26 липня.

Нагадаємо, в 2021 році пішло з життя багато видатних особистостей в світі музики. Так, у США помер гітарист групи Cinderella Джефф Ла Бар, а до цього пішов з життя при загадкових обставинах популярний репер Lil Loaded (Дашон Моріс Робертсон).

Фото joeyjordison.com

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