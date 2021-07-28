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Шоу-бізнес

«Потепління у взаєминах»: Еллерт вперше після розриву відреагував на пост Мішиної

14:40 28 липня 2021
Ксенія Мішина

На новину про те, що актриса Ксенія Мішина увійшла до складу журі шоу «Україна має талант», відреагував Олександр Еллерт, з яким вони нещодавно розлучилися.

Еллерт вперше за останній час «лайкнув» пост Мішиної в Instagram, на що одразу відреагували фанати пари, правда, вже колишньої.

Так, Мишина написала, що її мрія стала реальністю, і що вона хоче стати підтримкою для багатьох українців, які вийдуть на сцену. Її пост отримав десятки тисяч «лайків», один був і від Еллерта.

Інтернет-користувачі, які стежили за шоу «Холостячка» та розвитком їхніх стосунків, одразу заявили, що вони сподіваються на відновлення відносин Ксенії та Олександра.

Нагадаємо, що Еллерт поїхав слідом за Мішиною до окупованого Росією Криму, намагаючись з'ясувати стосунки. Однак повернувшись заявив, що у неї «в голові огірки усвідомленості», і що він безсилий будь-що з цим зробити.

Мішина, у свою чергу, писала про довіру, яка «розкривається болем» і любов, яка «часом народжується з холоду у серці».

Фото Ксенії Мішиної із соціальних мереж.

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