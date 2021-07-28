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Шоу-бізнес

Найсексуальніша жінка у світі блиснула стразами на стрінгах

0:05 29 липня 2021
Теяна Тейлор

Американська співачка, актриса, модель, зірка реаліті-шоу і танцівниця Теяна Тейлор, яка нещодавно була проголошена найсексуальнішою жінкою у світі за версією чоловічого журналу Maxim (вперше за всю 21-річну історію видання цієї честі була ушанована зірка з темним кольором шкіри), поділилася в Instagram своїми фото та відео, на яких вона зображена у шкіряних штанях з низькою посадкою. При цьому вона заодно блиснула стрінгами зі стразами, які ефектно визирали назовні.

У цьому вбранні Теяна відвідала нічний клуб разом зі своїми друзями - серед яких була популярна модель Вінні Харлоу, яка взагалі продемонструвала голий зад у рваних джинсах.

30-річна Тейлор, мати двох малолітніх дочок, привела у захват своїх шанувальників. «Найгарячіша жінка на планеті», «У тебе найкраще тіло у світі», «Сама досконалість», — писали в коментарях.

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