Піднімав руку на вагітну: дружина Андрія Джеджули поділилася новими подробицями сімейного життя

Дружина телеведучого й актора Андрія Джеджули Юлія Леус, яка звинуватила його в домашньому насиллі та пішла з п'ятимісячною дитиною на орендовану квартиру, поділилася новими, шокуючими подробицями сімейного життя. Жінка вперше після розриву стосунків з шоуменом дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла свою історію.

Юлія вважає, що її проблеми в стосунках з чоловіками були закладені ще в дитинстві. Вона росла в Хмельницькому, в сім'ї, де батько підіймав руку на матір. Вони з братом не раз ставали свідками сімейних скандалів. Їй хотілося скоріше втекти від цього. В результаті вона в п'ятнадцять років завагітніла, народила дочку Ангеліну. Зараз дівчині 19 років.

За словами Юлії, перший чоловік піднімав на неї руку. Три роки вона терпіла, але потім зважилася піти і будувати життя самостійно. Згодом поїхала до Києва, пробувала себе в різних сферах, в тому числі в модельному бізнесі.

У 2016 році вона познайомилася з Андрієм Джеджулою, який справив на неї враження, красиво залицявся, а незабаром запропонував стати його дружиною. У 2017 році вони повінчалися, через рік розписалися. У соціальних мережах Юля хвалилася красивими букетами і подорожами, говорила, що щаслива. Пізніше вона зізналася, що у стосунках від самого початку були проблеми, вони навіть розлучалися, але через 49 днів знову розписалися.

Зараз Юлія зізнається, що не помічала або ігнорувала тривожні дзвіночки. За її словами, Андрій вперше підняв на неї руку через два місяці після весілля. Дружина шоумена каже, що терпіла, бо сподівалася, що чоловік зміниться, боялася.

«Я боялася, що він втратить роботу, що він публічний. Я знала, що якщо я зараз кудись піду, це відразу кудись потрапить, і я людині можу зіпсувати життя. Але я думала, що він це оцінить хоча б, і більше не буде так чинити. Треба було звертатися в поліцію, не треба було до нього повертатися — це була найбільша помилка в моєму житті» — сказала Юлія в інтерв'ю на Youtube-каналі «Олицька».

Останньою краплею, за її словами, стало те, що Андрій підняв на неї руку, коли вона була на восьмому місяці вагітності, залежала від нього матеріально і фізично, оскільки сама через сильну набряклість і токсикоз ледь пересувалася по квартирі.

«Він мені в обличчя плював і знімав це все на камеру. Почалися образи дуже сильні і з його, і з мого боку. Але від камери своєї він відходив, коли плював мені в обличчя. Перед цим він мене штовхнув сильно. Він піднімав руку на мене вагітну і прямо в скло кидав. Я розбила його вазу. Він розбив мою, а потім він бере мене за волосся і прямо в це скло кидає. У мене тоді вже був досить великий живіт, добре, що я впала набік, а не на живіт. У мене тоді весь бік синій був», — розповіла Юлія.

Після скандалу вона потрапила до лікарні в стані істерики і з загрозою викидня.

«Я лежала і у мене істерика була години три, напевно. Я просто лежала і кричала в стелю. Від цієї образи і від усього, що відбувається», — додала вона.

П'ять місяців тому Юлія народила доньку Аделіну. З пологового будинку вона повернулася в квартиру Джеджули, а недавно поїхала на орендоване житло. Подружжя продовжують публічно обмінюватися звинуваченнями на адресу одне одного.

Юлія називає поведінку Джеджули неадекватною, але дозволяє йому бачитися з дочкою і навіть дає дитину на ніч.

У свою чергу Андрій написав петицію на п'ять аркушів з претензіями і звинуваченнями на адресу Юлії. Жертвою домашнього насилля він називає себе.

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