Нурмагомедов, Моргенштерн, Бузова: Forbes склав рейтинг найуспішніших російських зірок

Forbes назвав рейтинг 50 найуспішніших зірок Росії, при складанні якого враховувалися доходи знаменитостей за період з 1 червня 2020 року по 31 травня 2021 року, кількість згадок в ЗМІ і соцмережах, запитів в пошукових системах і кількість передплатників в Instagram і YouTube.

Очолює рейтинг боєць ММА Хабіб Нурмагомедов, який в березні прийняв рішення не відновлювати кар'єру. Його доходи за рік склали 12 млн доларів. Частину доходів йому забезпечили продажу лужної води преміум-класу PH Top by Khabib, які розпочалися в Об'єднаних Арабських Еміратах у 2021 році. А в липні 2021 року Хабіба Нурмагомедова визнали найкращим бійцем року в MMA за версією ESPN ESPYS Awards.

№ 2 — Алішер Валєєв (Моргенштерн). Доходи репера за рік склали 7,4 млн доларів. Творці рейтингу відзначають, що артист не гребує підтримувати популярність скандальним іміджем і поведінкою. Так, в 2020 році він отримав премію «Жінка року» від журналу Moda Topical, з'явившись на церемонії в дамському вбранні, а на премію МУЗ-ТВ в червні 2021 року приїхав в інвалідному кріслі, виграв в декількох номінацій, але, коли головна премія «виконавець року» дісталася Олександру Ревві, увірвався на сцену і відмовився розмовляти з ведучою Ксенією Собчак, поки вона не заплатить йому 5 млн рублів.

№ 3 — Ольга Бузова. Блогер і співачка, відома також як колишня учасниця і ведуча реаліті-шоу «Дом 2», заробила за рік лише 3,3 млн доларів, однак її аккаунт в Instagram є одним з найпопулярніших серед російських знаменитостей, і налічує понад 23 млн підписників (дані на липень 2021 року).

№ 4 — Тіматі. Тимур Юнусов, крім музичних хітів, створив продюсерський центр Black Star (об'єднав мережу модного одягу Black Star Wear, мережі бургерной Black Star Burger, барбершопов, тату-салонів, автомийок, комп'ютерних клубів і картинг). Його доходи за рік перевищили 10,4 млн доларів.

№ 5 — Сергій Шнуров. Засновнику культової групи «Ленінград», який також є успішним ресторатором і продюсером, вдалося заробити за рік 11 млн доларів. У 2010 році музикант відкрив в Санкт-Петербурзі культовий бар «Синій Пушкін» в партнерстві з другом Іваном Ушков, а в 2012 році — ресторан «Кококо» (після розлучення дістався колишній дружині Матильди Шнурової).

№ 6 — хокеїст Олександр Овечкін, у якого в 2021 році закінчився рекордний 13-річний контракт на $ 124 млн з клубом Washington Capitals. Новий контракт підписаний вже на п'ять сезонів і коштує $ 47,5 млн.

№ 7 — хрещениця Володимира Путіна, дочка першого мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака і колишнього члена Ради федерації Людмили Нарусової Ксенія Собчак вибилася в ТОП-10 рейтингу завдяки політичній та телевізійної діяльності. Однак основні доходи Собчак отримує від реклами в Instagram і YouTube, маючи великі контракти з Mercedes-Benz, Dior і Bosco. Forbes оцінює її грошові надходження за рік в 4,7 млн доларів.

№ 8 — репер Василь Вакуленко, який виступає як Баста, Ноггано і N1NT3ND0, заробив за рік 5,3 млн. У «карантинний» 2020 рік він знайшов нове джерело доходів, запустивши проект електронної музики Gorilla Zippo. Втім, він не відмовляється і від «живих» концертів, в т. ч. в Україні.

№ 9 — футболіст Артем Дзюба, який став триразовим чемпіоном Росії з футболу в складі «Зеніту», отримав 5 млн. доларів як від клубу, так і від рекламних контрактів.

№ 10 — співачка Поліна Гагаріна, яка в 2003 році стала переможницею «Фабрики зірок — 2», а в 2018 році зареєструвалася в якості довіреної особи Володимира Путіна і увійшла до складу руху Putin Team, заробила за рік 6 млн доларів.

Нагадаємо, раніше Forbes назвав найбільш високооплачуваних спортсменів світу.

39

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter