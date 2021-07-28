Весілля було липове: Богдан Юсипчук і Зайка з «Холостяка» зізналися в обмані

Як і слід було очікувати, телеведучий Богдан Юсипчук і учасниця шоу «Холостяк» Юлія Бельченко (Зайка) влаштували липове весілля. У цьому вони самі зізналися після того, як отримали бажане — розрекламували новий простір для заходів і збільшили кількість своїх підписників.

Богдан безсоромно написав пост викриття в Інстаграм, в якому пояснив, навіщо влаштували фейкове весілля і обдурили тисячі шанувальників. Свій вчинок він пояснює тим, що раніше «боявся» весілля.

«Мені потрібно було боротися з цим. Краще рішення побороти страх — зробити те, що наближається (хлопці, не такий страшний він, як його малюють, вперед)», — пояснив Юсипчук.

А Юля, за його словами, вірить в те, що після такої репетиції обов'язково незабаром зустріне свого принца та вийде заміж.

«У Юлі інша ситуація: існує повір'я, що якщо дівчина/жінка проведе весільну репетицію — протягом двох років вона вийде заміж. @julz_seven — вперед! Не забудь покликати», — написав Юсипчук.

Свій обман він пояснює благородною метою — привернути увагу до безпритульних тварин та притулків.

Останнім часом зірки шоу-бізнесу грішать фейковими скандалами. Спочатку самі придумують привід, а потім звинувачують ЗМІ, що ті не так зрозуміли, перекрутили і так далі.

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