«Сумую за вагітністю»: дружина Павлика показала фото, яке не наважувалася опублікувати

Дружина Віктора Павлика Катерина, котра переживає всі радощі першого місяця материнства, несподівано поностальгувати про пережиту вагітність. Вона поділилася з підписниками своєї сторінки в Instagram знімком, на якому її запам'ятали з «животиком» в чорному боді.

«Під час вагітності не хотілося виставляти цю фотографію. А зараз, здається, прийшов час. Не вірю, що всередині мене мій Мишко. Сумую за вагітністю, прекрасний період життя», — прокоментувала знімок матуся, додавши, що зараз «все ж краще» .

Фоловерів підтримали Катю, написавши їй, що вона прекрасна і в вагітності, і в материнстві.

Нагадаємо, раніше про вагітність ностальгувала і телеведуча Василіса Фролова, яка також вперше стала мамою.

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