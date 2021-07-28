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Помер бас-гітарист легендарної групи ZZ Top Дасті Гілл

23:01 28 липня 2021
Помер рок-музикант Дасті Гілл

У середу, 28 липня, у себе вдома в Х'юстоні, штат Техас, помер відомий американський рок-музикант Дасті Гілл. Бас-гітаристу й одному із засновників популярного гурту ZZ Top було 72 роки. Про смерть Гілла повідомили інші члени групи Біллі Гіббонс та Френк Бірд.

«Ми засмучені сьогоднішньою новиною про те, що наш товариш Дасті Гілл помер уві сні у себе вдома в Х'юстоні. Всі ми, а також легіон шанувальників ZZ Top по всьому світу, будемо сумувати за тобою. Нам буде не вистачати твоєї присутності, твого чудового характеру, твоєї відданості. Ти був й залишаєшся основою нашого гурту, аміго!» — написали вони.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть гітариста популярної рок-групи Cinderella Джеффа Ла Бара.

Причина смерті Дасті поки не повідомляється. Американський сайт TMZ нагадує, що нещодавно Гілл був змушений перервати турне та повернутися додому через травму стегна. Однак чи пов'язано це з його смертю, не зрозуміло.

Групу ZZ Top було сформовано у 1969 році в Техасі. З самого початку в ній грали Дасті Гілл, Біллі Гіббонс та Френк Бірд. У своїй музиці вони об'єднали кілька стилів — блюз, хард рок, кантрі. При цьому тексти пісень були насичені гумором та сексуальними натяками. Пік популярності ZZ Top прийшовся на 80-і роки. Найуспішнішим вважається альбом Eliminator. Всього група продала понад 50 мільйонів дисків. З них 11 стали золотими, 7 платиновими та 3 мультиплатиновими. У 2004 році ZZ Top була включена до Зали слави рок-н-ролу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про раптову смерть 46-річного барабанщика Джої Джордісона. Один із засновників групи Slipknot помер уві сні у себе вдома.

Фото Getty Images

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