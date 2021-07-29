Дженніфер Лопес і Бен Аффлек втекли від її колишнього нареченого

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек (яких журналісти прозвали Бенніфер) продовжують свою спільну відпустку в Європі, куди вони прибули відсвяткувати 52-річчя Джей Ло. Спочатку пара відпочивала у Франції — на розкішній яхті поблизу узбережжя Сен-Тропе. Однак тепер Бен і Дженніфер переїхали на італійський острів Капрі. Шанувальники ставлать собі питання — чи було це запланованим рішенням, або ж закохані змушені були тікати від колишнього нареченого Лопес Алекса Родрігеса, з яким вона розлучилася у квітні цього року.

Колишній бейсболіст постійно попадався на очі екс-нареченій в Сен-Тропе, наводячи на думки про переслідування. Його бачили з друзями та привабливими дівчатами на сусідній яхті. Він відвідував ті ж магазини, що і Бенніфер. Джен і Бену довелося навіть відмовитися від обіду в ресторані, де вони зарезервували столик, оскільки вони дізналися, що там вже розташувався Алекс.

Інсайдери журналу OK! кажуть, що Родрігес, хоча і хоче показати, що, попри розрив, все у нього в житті чудово, насправді сильно переживає. Те, що Лопес його кинула, — сильний удар по його самолюбству. А то, що вона буквально відразу ж почала нові романтичні стосунки — буквально знищило його его. Родрігес не звик програвати. Тому він або спробує повернути прихильність Лопес, або ж постарається закрутити роман із зіркою першого класу — не гірше за його колишню наречену.

Алекс Родрігес

Поки що всі спроби 46-річного Алекса привернути увагу Дженніфер успіху не мають. Вона по вуха закохана у 48-річного Бена і більше ні на кого не дивиться.

Роман з Родрігесом у Лопес тривав чотири роки. Вони вже планували весілля, яке відклали через пандемію коронавірусу. За Аффлека Лопес теж збиралася вийти заміж багато років назад. Вони зустрічалися з 2002 по 2004 рік, але їх весілля, заплановане на 14 вересня 2003 року, було скасоване днем раніше, а потім вони розлучилися.

У 2005 році Аффлек одружився з актрисою Дженніфер Гарнер, яка народила йому трьох дітей. Їхній шлюб розпався десять років по тому.

Лопес у 2004 році пішла під вінець зі співаком Марком Ентоні, який був її третім офіційним чоловіком. У 2008 році Дженніфер народила двійню. А у 2011 році подружжя оголосило про намір розлучитися.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Обличчя, як у дівчинки»: Дженніфер Лопес у піжамі та без макіяжу показала, як доглядає за шкірою.

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