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Ламбруско плюс лід: Приходько поділилася «особистим рецептом з алкотерапії»

9:40 29 липня 2021
Анастасія Приходько

Співачка Анастасія Приходько, яка жорстко відреагувала на випади ейтерів, яким в ній не подобається буквально все, посміялася над публікацією у мас-медіа про її пристрасть до спиртних напоїв.

«Алкотерапію Анастасія називала ліками, від яких отримувала розвантаження. Саме через алкоголізм зупинилася і її кар'єра». А що, мені подобається цитата зі ЗМІ, привертає увагу", — пише співачка в Instagram і дає свій особистий рецепт «алкотерапії».

  • Наливаєте 30мл ламбруско;
  • Додаєте воду і 5 величезних кубиків льоду;
  • Прикрашаєте ягодами;
  • Фотографуєте;
  • Виливаєте — пити цю теплу воду з бульбашками неможливо.

«Хоча, якщо чесно, я чекаю закінчення грудного вигодовування, щоб з чистою совістю випити цілий келих гарного вина. А може і двох», — додає співачка.

Нагадаємо, що недавні висловлювання співачки про сучасні тренди у мережі вилилися у скандал — вона порівняла кумирів свого дитинства, зокрема, Віктора Цоя, Сашу Бєлого з «Бригади», з нинішніми тік-токерами. Співачка обурилася тим, що хлопчики переодягаються у дівчаток, фарбують нігті і, на її думку, ведуть себе неадекватно.

Фото Анастасії Приходько із соціальних мереж.

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