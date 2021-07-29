Андрій Джеджула інтригуюче відповів на нові звинувачення дружини

Телеведучий Андрій Джеджула, від якого пішла дружина з п'ятимісячною дитиною, відреагував на її відверте інтерв'ю, в якому вона звинуватила його в побоях. Юлія Леус вперше після гучного скандалу поділилася подробицями сімейного життя. За словами жінки, Джеджула піднімав на неї руку з перших місяців подружнього життя, підкидав наркотики і знімав знущання на камеру.

Нова порція одкровень явно зачепила Андрія. На слова дружини він різко відреагував в Інстаграм і запевнив, що йому «приписують занадто багато заслуг». Він дав жорстку відповідь «бурхливій фантазії» Юлії і пообіцяв опублікувати найближчим часом нові факти про неї.

До речі, в інтерв'ю Юлія розповідала, що Андрій поставив вдома камеру і записував всі скандали.

Раніше Джеджула виклав свої претензії до дружини на п'яти аркушах і озвучив їх публічно.

Леус з п'ятимісячною донькою переїхала на орендовану квартиру. Жінка бажає розлучитися з чоловіком.

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