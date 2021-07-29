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Шоу-бізнес

Настя Каменських в купальнику показала свій медовий світанок

10:46 29 липня 2021
Настя Каменських

Популярна співачка Настя Каменських/NK, яка не соромиться демонструвати свою фігуру в різних ракурсах, поділилася новою порцією пікантних світлин. На своїй сторінці в Інстаграм вона опублікувала знімки, на яких позує в купальнику на балконі.

«Доброго ранку. Нехай ваш день буде сьогодні такий же медовий, як мій світанок», — підписала Настя фото.

Раніше в Сторіс Каменських розповіла, що вирушила до моря. Однак не уточнила, у відпустку чи працювати. Судячи з публікацій співачки, вона любить раннє пробудження. Цей час вона використовує для пробіжок і занять спортом.

Підписники активно відреагували на нові фото Настя. Серед перших — чоловік співачки Потап, Леся Нікітюк та Оля Полякова.

Однак є і хейтери, які не втомлюються шукати вади фігури Каменських і критикують її за відвертість.

Раніше вони припустили, що Настя погладшала.

Фото Інстаграм Насті Каменських

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