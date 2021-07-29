«Так ніхто не кохав»: Ірина Федишин у весільній сукні зворушливо заспівала для чоловіка

Популярна співачка Ірина Федишин, яка готується гучно відзначити 15-річчя подружнього життя, здивувала несподіваним дуетом. Артистка презентувала ліричний кліп «Не кохав», в якому заспівала разом з чоловіком Віталієм. Ірина в відео постала в чарівній весільній сукні. Цю пісню вона присвятила їх сімейному союзові.

«Пісня до 15-річчя подружнього життя. 29.07 ми з Віталієм повінчалися. Цю пісню написали разом. Ми дякуємо Господу що маємо одне одного», — прокоментувала співачка.

Ірина Федишин розповідала, що в ювілейну дату вони планують повторну весільну церемонію, запросять гостей.

Раніше свій новий яскравий кліп «Зажигать, а не прожигать» випустив Дмитро Монатік.

165

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter