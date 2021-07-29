26.83 / 27.03 31.65 / 31.99
Київ: +29
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Так ніхто не кохав»: Ірина Федишин у весільній сукні зворушливо заспівала для чоловіка

11:11 29 липня 2021
Ірина Федишин

Популярна співачка Ірина Федишин, яка готується гучно відзначити 15-річчя подружнього життя, здивувала несподіваним дуетом. Артистка презентувала ліричний кліп «Не кохав», в якому заспівала разом з чоловіком Віталієм. Ірина в відео постала в чарівній весільній сукні. Цю пісню вона присвятила їх сімейному союзові.

«Пісня до 15-річчя подружнього життя. 29.07 ми з Віталієм повінчалися. Цю пісню написали разом. Ми дякуємо Господу що маємо одне одного», — прокоментувала співачка.

Ірина Федишин розповідала, що в ювілейну дату вони планують повторну весільну церемонію, запросять гостей.

Раніше свій новий яскравий кліп «Зажигать, а не прожигать» випустив Дмитро Монатік.

165

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Вид на море

У Туреччині набагато дешевше: в мережі показали найдорожче житло для курортників в Кирилівці

пенсія

Індексація пенсій для 10 мільйонів українців: дати і кого стосується підвищення

Тарифи на газ після 1 серпня: стало відомо, скільки заплатять українці

Тарифи на газ після 1 серпня: стало відомо, скільки заплатять українці

Богдан Юсипчук і Юлія Бельченко

Весілля було липове: Богдан Юсипчук і Зайка з «Холостяка» зізналися в обмані

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.