Мені здається, Злата Огнєвіч закохана. До того ж не в одного чоловіка, — ведучий «Холостячки» Григорій Решетнік

Канал СТБ завершує зйомки другого сезону проєкту «Холостячка». Цього разу головною героїнею стала популярна співачка Злата Огнєвіч. За її серце борються 25 чоловіків. Знімають шоу в Україні та за її межами. Кажуть, реаліті вразить екстремальними побаченнями й романтичними освідченнями. Ведучий шоу Григорій Решетнік, який постійно супроводжує Холостячку й допомагає їй порадами, тримає в таємниці подробиці проєкту. Хоча й не приховує, що Злата вже закохана.

«Цього разу учасники мудрі, дозрілі, багато хто вже мав сім'ю»

— Зйомки проєкту «Холостячка» вже подолали екватор, — розповів Григорій. — Ми відзняли дві третини реаліті. Після успіху попереднього сезону цього року було вирішено зробити ще більше епізодів. Якщо перша «Холостячка» тривала дев'ять випусків, то зі Златою їх вийде дванадцять. Відповідно, буде більше чоловіків — 25. У першому сезоні брали участь шістнадцять чоловік. Зрозуміло, що збільшиться кількість побачень і емоційних подій. Що стосується локацій, то цього року нам пощастило знімати й за межами України.

— З Ксенією Мішиною в нашій країні знімали навіть фінал.

— Так, це спричинено ситуацією з пандемією. Слава Богу, життя потихеньку налагоджується, і зйомки фіналу шоу зі Златою заплановані за межами України. Чесно кажучи, я не перестаю захоплюватися нашою головною героїнею. Попри стриманий сценічний образ, вона дуже емоційна. І, повірте, сезон буде спекотний. Такий дорослий, гарний сезон. Мені здається, й учасники більш самодостатні, ніж претенденти на руку й серце Холостячки минулого року. Цього разу вони мудрі, дозрілі, багато хто вже мав сім'ю. Відкрию секрет, у деяких є діти. Насправді це лише ще раз підкреслить, що у нас все по-справжньому, а не просто шоу. До речі, буде кілька відомих хлопців, але подробиці поки розкрити не можу.

— Ви були знайомі зі Златою до проєкту?

— Це цікава історія. Ще до моєї появи в статусі ведучого каналу СТБ і до сольної творчої кар'єри Злати я займався з нею технікою мови — вона тоді хотіла вести проєкт на радіо. Це було у 2009-му, за рік до її появи на сцені. Злата — одна з моїх найвідоміших студенток. До речі, з нею було важко займатися. У Злати абсолютний слух, і вже на першому занятті вона ловила все звукові нюанси, а я тільки й думав, що ж ми будемо робити на інших дев'яти уроках. Чесно кажучи, весь час радію, що вибір припав на Злату, і вона стала «Холостячкою».

— Пам'ятаю, тендітна Ксенія Мішина несподівано виявилося справжньою екстремалкою!

— Від Злати теж подібного ніхто не очікував. Але часом вона була навіть сміливішою за чоловіків-учасників. Так що екстремальних побачень буде достатньо: з технікою, каскадерами. Адреналін просто зашкалює! Думаю, для багатьох Злата розкриється з несподіваного боку. Але наші учасники теж були підготовлені до проєкту — вони скрупульозно переглянули перший сезон, врахували помилки тих, хто боровся за любов Мішиної. Пам'ятаю, що Ксюша дуже негативно реагувала на брутальну, зухвалу поведінку. Але повністю стримуватися, на жаль, і в цьому сезоні не вийшло, тому емоції будуть переповняти й наших нових учасників. Особливо попервах.

«Виводити якісь формули кохання й закономірності не виходить»

— Відомо, що пара Олександра Еллерта і Ксенії Мішиної розпалася. На вашу думку, чому?

— Складно це прокоментувати. Я не бачився з Сашком і Ксюшею після того, як з'явилася інформація про їхнє розставання. Мені здається, вони дуже емоційні. Їм варто було б стати стриманішими. Але мені їх пара дуже подобалася. Тому досі сподіваюся, що Саша й Ксюша помиряться. Але якщо навіть і розлучилися назавжди, що ж — таке життя. Думаю, у них все одно залишаться прекрасні спогади один про одного та час, що провели разом.

— Поки найвдалішою парою, що народилася на проєкті, залишаються Микита Добринін і Даша Квіткова.

— Так, нещодавно в них народився син Лев. Я дуже радий за молодят. Це перший малюк нашого проєкту! До речі, ще одна пара, створена на «Холостяку», також разом — Михайло Залівако та Анна Богдан. Вони любляться, миряться, у них все по-справжньому. Так що наша репутація чиста.

— Гадаєте, у Злати теж може все скластися?

— Я вірю у це. Хоча, зізнаюся, популярність жінки все ж тяжіє над чоловіками. Так чи інакше, їм доведеться ділити свою обраницю з шанувальниками, а чоловікам складно даються такі почуття.

— Злата вже закохалася?

— Мені здається, так. Причому, по-моєму, навіть не в одного чоловіка — у дівчат таке буває. Фаворити змінюються щодня. Та й Злата вміє в себе закохувати. Зараз як раз її почуття переростають у щось більше, і, як завжди, у фіналі героїня має зробити складний вибір. Знаєте, в зйомках ми підійшли до такого етапу, коли почуття сягнули найвищого градуса. Вже визначилися кілька фаворитів, які можуть полонити серце Злати, але нічого заздалегідь стверджувати не можна. Насправді я як людина, яка вже десять років залучена до романтичних реаліті, можу сказати, що виводити якісь формули кохання й закономірності не виходить. Щоразу це особистий вибір самого героя.

«Іноді забуваю поїсти протягом дня й згадую про це проти ночі»

— Нинішній рік для вас став просто доленосним — проєкти, в яких ви берете участь, йдуть один за одним. Нещодавно стало відомо, що ви стали ведучим шоу «Україна має талант».

— Дійсно, мені довірили стати ведучим легендарного проєкту «Україна має талант». Це буде ювілейний, сезон, присвячений 30-річчю Незалежності України. Ми вже почали знімати, і я абсолютно щасливий. Зізнаюся, давно мріяв про цей проєкт і, не соромлячись, заявляв про своє бажання. Спробую ще більше розкритися як ведучий, адже буде комунікація не тільки на сцені, а й за лаштунками з учасниками. Так що для мене «Україна має талант» — це творчий виклик. Хочу показати, що я не тільки розбираюся в психології відносин, веду програму про зірок, беру участь у гумористичному шоу, але й здатний на більше.

«Давно мріяв про проєкт «Україна має талант» і, не соромлячись, заявляв про своє бажання", - говорить Григорій Решетнік (фото з соцмереж)

— Проходили кастинг?

— Зізнаюся, я давно «тягнув руку», щоб мене спробували на роль ведучого. Я проходив кастинг, було досить багато претендентів. Зйомки велися у режимі реаліті, і це тримало в тонусі, змушувало не розслаблятися. Загалом, мене таки оцінили. Зараз за моєї участі паралельно знімаються кілька проєктів. Чотири з'являться вже восени — «Як вийти заміж», «Холостячка», «Неймовірна правда про зірок» та «Україна має талант». Хтось пожартував з цього приводу: «Решетнік-ТВ».

— Ви довго йшли до успіху…

— І радий, що у мене тепер є можливість працювати в таких різножанрових проєктах. Слава богу, поки на все вистачає енергії й сил бути різним.

— Про що ж мріяти надалі?

— Питання тягне на «докторську» (сміється). Насправді зараз я хочу насолодитися моментом. У мріях іноді можна пропустити цей самий момент. Так що просто отримую задоволення від своєї професії.

— Виходить, відпустки у вас не буде?

— Її вже нема. Протягом місяця безперервно знімаємо «Холостячку», тепер додалося шоу «Україна має талант». Я дуже радію, що в травні, до початку активних зйомок, ми з родиною встигли злітати на Мальдіви. Можливо, наприкінці серпня ще виділю тиждень, аби відпочити з дітьми. А восени вже плануються зйомки нового сезону «Холостяка».

— Що надає вам енергії?

— Улюблена професія та сім'я, яка мене підтримує, дають сили. Я отримую задоволення від того, що відбувається. Звичайно, іноді виникають складності з режимом. Іноді забуваю поїсти протягом дня й згадую про це проти ночі. Тримаюся на каві, а потім погано сплю. У кращому випадку на сон вдається виділити годин п'ять. Звичайно, поки організм витримує, але треба його підтримувати. Я дуже довго чекав на цей момент — бути потрібним. Так що не скаржуся.

Раніше українська співачка та героїня «Холостячки-2» Злата Огнєвіч розповіла, чому зважилася взяти участь у шоу і як має намір шукати любов на очах у мільйонів глядачів.

На фото в заголовку: «Радію, що вибір припав на Злату Огнєвіч й вона стала «Холостячкою», — каже Григорій Решетнік (фото СТБ)

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