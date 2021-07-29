Відомий російський актор потрапив до лікарні з коронавірусом

У Росії множаться ряди знаменитостей, що заразилися коронавирусной інфекцією. Так, 29 липня стало відомо про госпіталізацію радянського і російського актора, заслуженого артиста РРФСР і народного артиста РФ Володимира Стєклова.

За даними ресурсу Mash, 73-річного народного артиста госпіталізували в лікарню імені Філатова з 50% ураженням легень, його стан оцінюється як середньої тяжкості.

В Україні Стєклов внесений в базу даних «миротворця» за гастролі в окупованому Криму.

З 1996 року чоловік працює актором театру «Школа сучасної п'єси», також грає в театрах «Російська антреприза Михайла Козакова», Театр Моссовєта, «Сатирикон», працює художнім керівником театру «Художня школа».

За даними Кінотеатр.ру, в 1999—2000 роках Стєклов разом з Ольгою Кабо пройшов підготовку до польоту на станцію «Мир», але через недостатнє фінансування зйомок фільму «Тавро Кассандри» в космос не полетів.

Знімався у фільмах «Обитель», «Грозний», «На швидкості», «Архіпелаг», «Анатомія вбивства», «Колишні» та інших (всього фільмографія налічує 169 робіт).

Тим часом стан госпіталізованої раніше співачки Марини Абросимової, більш відомої як МакSим, залишається важким. Незважаючи на те, що знаменитість прийшла до тями, спілкуватися вона може тільки жестами.

А минулого тижня в лікарні Москви від ускладнень коронавірусного захворювання помер 59-річний музичний продюсер Олексій Мускатін, який працював з російськими групами «Лагідний травень» і «Міраж» .Також не пережили захворювання культовий рок-музикант Петро Мамонов і соліст «Хору Турецького» Борис Горячєв.

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