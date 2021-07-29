«Допоможе тільки лоботомія»: Оля Полякова різко відповіла на критику

Співачка Оля Полякова, на яку накинулися з критикою через відверте фото в купальнику і творчість дочки, яка матюкається, емоційно відреагувала на хейтерів і дала їм різку відповідь. Суперблондинка опублікувала нове фото в купальнику і вибухнула гнівним постом, в якому заговорила про дискримінацію, ейджизм і безкарність, присоромила критиків.

«Яке вам діло до чужих цицьок, ніг, дупи, морди … .невже людей оцінюють лише по зовнішності …, це ж маячня, коли в цьому світі стало головніше мати цицьки, ніж мізки, дупу, ніж співчуття, губені, ніж власну позицію? Яка вам різниця, у кого з чого що зроблено, або не зроблено …, невже людина стає гіршою, якщо ви знаходите в неї фізичну ваду (на ваш смак)?», — обурюється Полякова.

Вона вважає, що зовнішність — це не предмет для дискусій і запевнила, що витримає будь-яку критику. Найбільше Олю обурила критика дітей. Вона зазначила, що особливо їдкі коментарі пишуть саме жінки.

«Що треба мати в голові, щоб писати підлітку „ти жирна, страшна“, що потрібно мати в голові і душі … коротше, набридло вас лікувати, деяким допоможе тільки лоботомія … А тим, хто вміє думати… Думайте!», — написала Оля.

У коментарях багато підписників підтримують Полякову, але є й ті, хто обурився у відповідь. «Що показуєте, те й коментують», — такий їх основний зміст.

Нагадаємо, Полякову розкритикували за попереднє фото в купальнику, їй приписали силіконові груди. А старшій дочці співачки Маші дісталося за її «дебют з матюками».

З цього приводу Оля записала пояснення від Маші, в якому вона пояснила свої пісні.

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