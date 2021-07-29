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Шоу-бізнес

Наречена Брукліна Бекхема поділилася знімком у мереживній білизні

0:05 30 липня 2021
Нікола Пельтц

Актриса Нікола Пельтц, зірка фільмів «Повелитель стихій» та «Трансформери: Епоха винищення», поділилася в Instagram фотографіями зі знімального майданчика свого нового фільму під назвою «Лола Джеймс». На одному з фото 26-річна дочка американського промисловця та мільярдера Нельсона Пельтца позує в розхристаному банному халаті та рожевій мереживній білизні — трусиках і комбінації. У підпису до посту Нікола повідомила, що образ її героїні їй допомогла створити мама — колишня модель Клаудіа Хеффнер, третя дружина Нельсона.

«Так гаряче», — написав у коментарі 22-річний наречений актриси Бруклін Бекхем. Майбутня свекруха Вікторія також залишила коментар: «Ми такі раді побачити Лолу !!!».

В майбутньому фільмі Нікола не тільки грає головну роль. Це ще її дебют як режисерки. Вона також написала сценарій до фільму.

Раніше «ФАКТИ» писали — Фанати запідозрили, що Девід і Вікторія Бекхем скоро стануть дідусем та бабусею — після поста їхнього середнього сина в Instagram.

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