Колишні суперниці Анна Богдан і Юля Зайка посварилися через фейкове весілля

Переможниця «Холостяка» Анна Богдан (Сторожук) відреагувала на фейкове весілля своєї суперниці по шоу Юлі Бельченко і телеведучого Богдана Юсипчука. Для неї новина про одруження стала несподіванкою. За словами Анни, вона навіть зраділа за Юлю, сподівалася, що та зустріла своє кохання.

Але, Анну розчарувало зізнання пари в обмані. Вона вважає, що маніпулювати підписниками заради заробітку — неприйнятним, а бажання привернути увагу до безпритульних тварин виглядає як прикриття від критики.

«Грати почуттями своїх шанувальників заради заробітку — для мене неприйнятно. Тварини виглядають прикриттям, щоб уникнути масового гніву людей», — сказала обраниця Михайла Заливако.

Вона також пояснила, чому вирішила прокоментувати цю тему. Анна вважає, що Юля «перейшла межу», дозволивши собі критикувати вибір Михайла і його особисті стосунки.

«Юля перейшла межу і дозволила собі коментувати наші з Мішею стосунки — говорити про те, який Міша сумний і нещасний зі мною. Якщо наші кордони стерті, я вважаю, що маю право висловитися з цього приводу. Занадто довго я мовчала», — сказала Анна .

Нагадаємо, Богдан Юсипчук і Юля Бельченко несподівано зіграли весілля, опублікувавши в соцмережах кадри розпису, першого танцю та інше. Вони підігрівали інтригу, нарощуючи підписників.

А пізніше псевдо наречений і наречена зізналися, що це була постановка. Свій вчинок вони пояснили бажанням привернути увагу до безпритульних тварин. На прогнозовану хвилю критики Богдан відповів у Мережі, повчивши, як потрібно піаритися.

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