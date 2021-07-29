Зірку російського кіно знайшли побитим до напівсмерті

Російський актор та каскадер Ігор Регнер потрапив до реанімації однієї з московських лікарень.

За інформацією KP.RU, 56-річного артиста виявили у нього вдома в дуже важкому стані з переламаними ребрами та іншими серйозними травмами.

Лікарі діагностували у Регнера тупу травму грудей, множинні переломи ребер зліва, перелом лівої променевої кістки. Травми нібито були отримані 17 липня. До приїзду швидкої актор пролежав у себе вдома.

Після надходження актора у лікарню, лікарі повідомили про пацієнта в поліцію. Поліціянти проводять перевірку. Основна версія — побиття. Можливо, Регнеру хтось вирішив помститися або його намагалися пограбувати.

А опитати самого артиста неможливо — чоловік у важкому стані.

Ігор Регнер — відомий актор. На його рахунку понад 60 ролей у різних фільмах та серіалах. У їх числі багатосерійний фільм «Штрафбат», «Досьє детектива Дубровського», «Любити по-російськи-2», «Китайський сервіз», «В колі першому», «Солдати», «Час Волкова», «Лісник» і багато інших. Крім того, Рейнер знімається в кіно як каскадер та викладає фізичне виховання у Фінансовому університеті при Уряді РФ.

Раніше «ФАКТИ» писали про бійку, в якій «відзначився» російський актор Костянтин Котляров. А його колега Сергій Чирков нетверезим напав з ножем на дружину, але поранив сам себе.

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