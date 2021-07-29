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«Привертають виклики»: Лілія Подкопаєва стала четвертим суддею в «Україна має талант»

16:48 29 липня 2021
Лілія Подкопаєва

Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва приєдналася до зіркової команди суддів десятого сезону популярного проекту на каналі СТБ «Україна має талант». Про це знаменита спортсменка повідомила на своїй сторінці в Інстаграм. За словами Лілії, це стало для неї цікавим викликом і величезною відповідальністю.

«У житті мене приваблюють виклики. Я неодноразово була учасницею різних змагальних процесів. Але мені завжди було цікаво, а як воно бути за столиком суддів? Тим більше, на шоу світового масштабу, такого як „Україна має Талант“. Як ви будете почуватися — виносити для кого-то доленосні рішення? І тепер я знаю, що, по-перше, це величезна відповідальність, а по-друге, повірте це вкрай складно, адже комусь із наших героїв ти говориш НІ. Щиро захоплююся сміливістю і талантом учасників! Кожному з них мені хотілося сказати ТАК! Повірте, вони вас здивують!», — написала Подкопаєва.

На честь 30-річчя незалежності України в різних випусках шоу до постійної суддівської трійки приєднаються люди, яких українці називають гордістю країни: олімпійські чемпіони та зірки, завдяки яким прапор України піднімався на різних міжнародних аренах.

Нагадаємо, в основний склад журі увійшли новачки Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот.

А новим ведучим шоу став Григорій Решетник.

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