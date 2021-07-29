«Привертають виклики»: Лілія Подкопаєва стала четвертим суддею в «Україна має талант»

Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва приєдналася до зіркової команди суддів десятого сезону популярного проекту на каналі СТБ «Україна має талант». Про це знаменита спортсменка повідомила на своїй сторінці в Інстаграм. За словами Лілії, це стало для неї цікавим викликом і величезною відповідальністю.

«У житті мене приваблюють виклики. Я неодноразово була учасницею різних змагальних процесів. Але мені завжди було цікаво, а як воно бути за столиком суддів? Тим більше, на шоу світового масштабу, такого як „Україна має Талант“. Як ви будете почуватися — виносити для кого-то доленосні рішення? І тепер я знаю, що, по-перше, це величезна відповідальність, а по-друге, повірте це вкрай складно, адже комусь із наших героїв ти говориш НІ. Щиро захоплююся сміливістю і талантом учасників! Кожному з них мені хотілося сказати ТАК! Повірте, вони вас здивують!», — написала Подкопаєва.

На честь 30-річчя незалежності України в різних випусках шоу до постійної суддівської трійки приєднаються люди, яких українці називають гордістю країни: олімпійські чемпіони та зірки, завдяки яким прапор України піднімався на різних міжнародних аренах.

Нагадаємо, в основний склад журі увійшли новачки Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот.

А новим ведучим шоу став Григорій Решетник.

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