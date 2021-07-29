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Покалічив себе сам: названа можлива причина важкої хвороби Бориса Моїсеєва

16:50 29 липня 2021
Борис Моїсеєв

Російський співак Борис Моїсеєв, який майже не з'являється на людях після перенесених інсультів — він, хіба що, прийшов у гості на ювілей дочки Алли Пугачової Кристини Орбакайте, міг сам нашкодити своєму здоров'ю.

Як пише «КП», останнім часом артист веде усамітнений спосіб життя, рідко виходячи з квартири — вдома йому допомагає хатня робітниця. Кажуть, що він соромиться свого зовнішнього вигляду — у співака працюють не всі м'язи обличчя, є проблеми з мовою.

Люди, які знають Бориса Моїсеєва, стверджують, що підірвати його здоров'я могли хірургічні втручання — артист «захоплювався» пластикою, прагнучи боротися із зайвими кілограмами. Про це, зокрема, говорила дизайнерка, яка працювала зі співаком: «Я шила костюм для Бориса. Він запрошував мене до себе додому у квартиру на Садовому кільці… У той період, щоб виглядати найкращим чином, Борис вдався до пластичної хірургії, зробив фігуру стрункішою, і костюм кілька разів довелося перешивати. Пам'ятаю, що все оточення Бориса турбувалося через це його рішення. Подібне втручання в організм і могли привзести до хвороби».

Помічник артиста Борис Горох розповідав, що Моїсеєв робив пластичні операції з кругової підтяжки обличчя, його кололи ботоксом, а також відсмоктували жир з живота і не тільки. Співак перед кожною пластичною операцією жартував, що прощається з друзями.

А режисер Анатолій Демидов стверджує, що здоров'я співака підірвало неправильне харчування — той міг днями нічого не їсти, а потім «дати собі волю». Режисер згадав, як у буфеті Борис Моїсеєв замовив десять сосисок з хлібом і п'ять сирних булочок. Не наївшися, він купив ще з десяток сосисок і все з'їв.

До речі, останнім часом артист публікує у себе на сторінці в соцмережах, в основному, архівні фото. Або ж ховає обличчя під маскою.

Правда, винятком став його день народження — тоді Борис Моїсеєв сфотографувався з відкритим обличчям.

Нагадаємо, що 4 березня артисту виповнилося 67 років — день народження він відзначав в компанії близьких друзів.

Фото Бориса Моісева із соціальних мереж.

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