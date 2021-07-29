«Буду сумувати за тобою»: Кіркорова запідозрили у новому романі

Російський співак Філіп Кіркоров опублікував чергову серію знімків з Нью-Йорка і поділився з шанувальниками своїми яскравими емоціями від цього міста.



«Спочатку ставимо лайки моїм друзям на фото, які разом зі мною готові рвонути навіть на найкрутіший атракціон. Потім ділимося своїми будь-якими місцями в NYC! Щоб я в наступний раз відвідав. А зараз у путь-дорогу … Я буду сумувати за тобою, Велике Яблуко», — написав він.

«Велике яблуко» (The Big Apple) — найвідоміше прізвисько Нью-Йорка.

На знімках Кіркоров з'являється разом зі своїми друзями. Однак дружні обійми дещо збентежили шанувальників, викликавши шквал припущень. У мережі періодично з'являються чутки про нетрадиційну орієнтацію співака.

Нагадаємо, Філіп Кіркоров внесений до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. Російський співак, який постійно буває в окупованому Криму, обурився і просив його виключити зі списку.

В результаті його прізвище виключили, а в СБУ пояснили, що це пов'язано з судовими прецедентами, і що буде потрібно додаткове вивчення цього питання.

Фото Instagram / fkirkorov

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