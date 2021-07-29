«Дівчинку хочеться погодувати»: Каменських у купальнику показала, чим займається на пляжі без Потапа

Популярна українська співачка Настя Каменських активно освоює соцмережу TikTok, де у неї вже понад 2 мільйони фоловерів, які виставили близько 23 мільйонів лайків. Цьому багато у чому сприяють невигадливі, але веселі пости, які вона публікує.

Так, сьогодні NK розмістила відео з пляжу, на якому вона розважається з подругами за відсутності чоловіка Потапа. Дівчата зображують рухи відомого танцю під трек Trap de Amarela.



При цьому фанати аккаунта, на подив, звернули увагу не на красу дівчат у бікіні, а на страшну худорбу деяких з них — і навіть висловили бажання «погодувати» красунь.

Ще одне відео, яке днями Настя розмістила в TikTok — ролик з Туреччини, де вона давала концерт в одному з готелів.



На початку ролика вона позувала у затишному домашньому вбранні, без краплі макіяжу на обличчі.



Але під час ролика вона закрила ногою камеру, і з'явилася вже в концертному вбранні чорного кольору розпустивши довге кучеряве волосся. А на прощання подарувала глядачам грайливий «поцілунок».

Попри невигадливість сюжету, ролик зібрав майже три тисячі лайків. У майбутньому співачка, ймовірно, продовжить публікувати саме такий контент, без претензій на «високохудожність».



Нагадаємо, нещодавно Каменських показала новий образ. Шанувальники порівняли співачку з Кім Кардашьян.

фото instagram.com/kamenskuux/

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