Новий удар: жінка, що побила сина П'єхи, збирається притягнути хлопчика до кримінальної відповідальності

Сина Стаса П'єхи, 7-річного Петрика, який зараз проходить лікування після побиття, хочуть притягнути до кримінальної відповідальності. Про це заявив адвокат Сергій Жорін, що представляє інтереси хлопчика, пише «КП».

За його словами, з такою несподіваною заявою виступила дружина футбольного арбітра Владислава Безбородова Ірина, побила дитину.

На її думку, дитину потрібно притягнути до кримінальної відповідальності за псування басейну. Наразі проводиться дослідча перевірка.

Юрист зазначив, що Безбородова відчуває правої і не збирається вибачатися.

Лікування сина П'єхи не закінчене — дитині треба буде відновити здоров'я після струсу мозку і оговтатися від потрясіння.

53-річна Ірина Безбородова поводилися агресивно стосовно сина Стаса П'єхи, коли він проткнув олівцем її надувний басейн. Хлопчик розсердився, що дітям футбольного арбітра заборонили з ним дружити. Дружина судді з'явилася до сусідів на ділянку, схопила Петю за руку дитину і жбурнула його на землю. В результаті син П'єхи отримав струс мозку та інші травми.

Нагадаємо, під час пандемії коронавірусу Стас П'єха зазнавав фінансових труднощів. Співак позбувся машини, взятої в кредит, а також продав будинок сина, куплений в іпотеку.

фото https://www.kp.ru/

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