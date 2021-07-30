«Розумне та тихе щастя»: Лоліта показала свою єдину доньку Єву Цекало після дворічної розлуки

Російська співачка з українським корінням Лоліта Мілявська, яка підтримує агресивну політику президента Путіна та внесена у базу «Миротворця», вперше за два роки змогла зустрітися зі своєю єдиною донькою Євою Цекало. Про це артистка розповіла в Instagram.

Зустріч відбулася у Болгарії, де у Лоліти є власний будинок.

На відео скромна дівчина на пляжі, судячи з усього, після купання, яка соромиться навіть дивитися у камеру. Лоліта і раніше говорила, що її спадкоємиця не в неї — дуже ніжна і добра, її легко можна образити. І тепер це стало очевидним.

«Академія, іспити, пандемія і в результаті майже два роки не бачила доньку. Ще й заборона в'їзду в Україну. Добре, що є нейтральна смуга у вигляді Болгарії, яку нещодавно відкрили. Ідеальна відпустка з усією сім'єю. Так добре, що абсолютно не тягне нічого знімати! Моє розумне і тихе щастя на ім'я Євочка», — з любов'ю підписала кадри Мілявська.

Відомо, що 22-річна Єва страждає від серйозної недуги. Дівчина майже весь час жила окремо від мами у Києві з бабусею. Після закінчення школи в Україні, донька Мілявської вирушила продовжувати навчання в Варшаву.

Нагадаємо, сама 57-річна Лоліта останнім часом все частіше скаржиться на проблеми зі здоров'ям. У свій час її турбували панічні атаки. Нещодавно співачка повідомила про появу перших симптомів хвороби Альцгеймера.

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