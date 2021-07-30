Скарлетт Йоханссон подала до суду на Disney через «Чорну вдову»

Американська актриса Скарлетт Йоханссон, вагітна другою дитиною, подала до суду на студію Disney. Причиною став одночасний вихід фільму «Чорна вдова» в кінотеатрах і на стрімінговій платформі Disney +. Скарлетт, яка виконала в картині головну роль, вважає, що це негативно вплинуло на касові збори та, як наслідок, на її гонорар, який від них безпосередньо залежав.

У позові наголошується, що компанія Marvel (дочірня компанія Walt Disney Studios) гарантувала Йоханссон прокат «Чорної вдови» тільки в кінотеатрах. Але умови контракту були порушені.

Прем'єра «Чорної вдови» спочатку планувалася на травень 2020 року, але кілька разів відкладалася через пандемію. У підсумку Disney випустила фільм в липні 2021 року — одночасно в кінотеатрах і на стрімінгу.

За перший уїк-енд фільм зібрав в американському прокаті 117 мільйонів доларів, проте за наступні вихідні збори склали лише 26 мільйонів. Це стало найсильнішим спадом на другому тижні за всю історію кіновсесвіту Marvel. Власники кінотеатрів пояснюють це виходом фільму на Disney +.

Як повідомляє видання People, керівництво студії заявило, що умови контракту були повністю дотримані. І висловило жаль і розчарування у зв'язку з позовом Йоханссон. У Disney назвали це «сумним і тим, що вселяє занепокоєння», а також «безсердечною зневагою до жахливих і тривалим глобальних наслідків пандемії COVID-19».

Раніше «ФАКТИ» писали — Колишня коханка короля Іспанії подала на нього до суду.

187

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter