Вагітна модель Ешлі Грем знялася повністю голою

Одна з найвідоміших у світі моделей plus-size Ешлі Грем, яка два тижні тому оголосила про свою другу вагітність, опублікувавши свій знімок в оголеному вигляді, знову роздяглася перед камерою.

33-річна американка знялася повністю голою у ванній, продемонструвавши живіт, що росте.

Ешлі, яка у 2016 році стала першою plus-size-моделлю, що з'явилася на обкладинці журналу Sports Illustrated Swimsuit Issue, народила свого первістка Айзека у січні 2020 року.

Вона вийшла заміж за відеооператора Джастіна Ервіна у 2010 році.

фото Instagram

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