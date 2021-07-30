Написати заяву та піти: Олена Гребенюк зізналася в бажанні покинути сцену

Відома українська оперна співачка Олена Гребенюк увійшла в склад ста суддів наймасштабнішого вокального шоу «Співають всі!» (канал «Україна»). Заради участі в проєкті Олена пожертвувала своєю відпусткою, ні хвилини не сумніваючись, що приймає правильне рішення.

— Всі навколо відразу мені сказали: «Звісно, погоджуйся на шоу!» — розповіла в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» Олена Гребенюк. — Я й сама не вагалася, розуміючи, наскільки важливо для людей, які мріють стати вокалістами, думка нас, професіоналів.

— Учасникам проєкту було легко вас підкорити?

— Насправді я дуже тонкосльоза, мене легко можна підкорити душевністю та професіоналізмом. Але судді прекрасно розуміють, що основне — це вокал. А ще харизма, професіоналізм, зовнішній вигляд і акторська майстерність. Знаєте, адже проєкт не даремно називається «Співають всі!». Шоу є народною програмою, тут не потрібно нічого доводити. Якщо ти співаєш так, що встануть всі судді та підхоплять пісню, — це і є успіх.

— Вам уже не треба нічого доводити…

— Якраз навпаки. Для мене кожен день як новий. Весь час виникають запитання: «А що я можу?», «Що я зробила?», «Чого добилася?», «Куди мені рухатися далі?» Я весь час в собі сумніваюся. Не в професійних навичках, а в тому, чи в правильному напрямку йду. Знаєте, мій педагог по вокалу мені завжди говорила: «50% успіху виходу на сцену — це твій зовнішній вигляд». Перед глядачами я повинна виглядати так, щоб комар носа не підточив. Тому що я не просто виконавець, а оперна співачка. А це вищий пілотаж.

— Ваша дочка, дивлячись на знамениту маму, мріє про сцену?

— Дивлячись на мене, вона може перейняти тільки повну відсутність бажання бути на сцені (сміється). Вона бачить, що це оранка. До того ж зараз покоління хоче що-небудь простіше. Вже було пару раз таке, коли Ліза включалася в процес залаштункової роботи. І дочка розуміє, що будь-яка робота, навіть легка, вимагає зосередженості, включення та втрати себе на якийсь час.

— Служіння сцені — не тільки овації, слава, а й жорсткі обмеження?

— Для успіху важлива самодисципліна. Всі мої проєкти — це розуміння того, що кожного ранку ти прокидаєшся і кажеш собі: «Зараз почнеться день. І далі будемо вчитися».

— Чи не виникає бажання зупинитися?

— Іноді хочеться вранці взяти пляшечку просеко, сісти нога за ногу і сказати: «На сьогодні — все». У мене пару разів була така ситуація, коли я говорила своїй родині: «Давайте так. Я зараз пишу заяву і йду. Все закриваємо. Я піду куди-небудь працювати, щоб у мене був графік з 9:00 до 18:00». На що мама сказала: «Тебе вистачить рівно на два дні. Потім ти почнеш вигадувати якісь проєкти та знову будеш кудись їхати чи бігти». Тому що я така за своєю суттю. Я, буцімто Чорна Королева з «Аліси в Країні чудес»: «Треба бігти з усіх ніг, щоб тільки залишатися на місці, а щоб кудись потрапити, треба бігти як мінімум удвічі швидше!» Ось це, напевно, стан моєї душі. Інакше мені стає нудно. Я багато чого перепробувала, і музика, мабуть, єдине, що завжди приносить кайф.

250

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter