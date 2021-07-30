Ранкова кумпарсіта: Ліза Галкіна майстерно станцювала танго з татом у сімейному замку

Крім здатності добре вчитися, у семирічної доньки Алли Пугачової та Максима Галкіна Лізи є ще маса інших талантів, про які горді батьки розповідають у соцмережах.



Дівчинці, наприклад, подобається читати вірші, вивчати іноземні мови, грати на фортепіано, досліджувати рослини та квіти у своєму саду, малювати та, як виявилося, танцювати.



Своє хореографічну майстерність Ліза відточує з батьком прямо в замку. Іноді вони виконують танго. Ліза при цьому намагається перетанцювати тата.



Одне з таких занять Галкін показав у своєму акаунті.

На ролику видно, як Максим веде доньку, в якийсь момент перехоплює її і підіймає високо на руки, щоб зрівнятися з нею ростом. І такий поворот, виявляється, Лізі до душі — дівчинка весело сміється, продовжуючи зображати танець.



«Наша ранкова кумпарсіта», — підписав ролик гуморист.



Фоловерам сподобався спільний танець тата та доньки, і вони засипали їх комліментами: «Захват та розчулення», «Яка гарна! Майбутня актриса»,"Миле створіння!","Як мило!","Чудо","Принцеса".

Нагадаємо, нещодавно Максим Галкін показав своїх двійнят Лізу та Гаррі й доньку Орбакайте Клаву. Діти вирушали на день народження до друга.

фото instagram.com/maxgalkinru/

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