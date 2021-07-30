Не стрималася: Тіна Кароль у відповідь на критику назвала режисера виродком

У шоу-бізнесі розгорається новий скандал. Спровокував його режисер-постановник Олег Боднарчук, який працював з багатьма зірками. Він розкритикував шоу Тіни Кароль «Красиво» на Atlas Weekend і назвав його плагіатом. Також він згадав про «Голос країни», де Тіна була тренером, а він — режисером проекту. За словами Олега, тоді Тіна хотіла «будь-що перемогти», пропонуючи свої «дурні ідеї». Наприклад, квітка маку на піджаку конкурсанта.

«Ось, давайте візьмемо Atlas Weekend, виступ Тіни Кароль. Там все збірне всіх шоу, які я тільки знав і бачив. Почнемо: змія з шоу Брітні Спірс, водне шоу забув чиє, пам'ятаю навіть 2014 рік у шоу „Кароліна“ Ані Лорак піднімалася на плунджері сценічному, були прикріплені фаєри, які вниз спрацьовували. Це все вже було. А сам прийом людини, яка виступає на сцені, її знімають і видають з екрану з обробкою — це U2 на початку 2000-х, потім Бейонсе взяла це у U2 і зробила по-своєму, потім Тіна Кароль взяла у U2 і зробила по-своєму. Мій номер для Лободи на премії МУЗ-ТВ того ж жанру. Не списаний, інтерпретований», — розповів Боднарчук в інтерв'ю YouTube-каналу Dorotyе.



* скріншот інтерв'ю

Також він зазначив, що з Тіною не співпрацює вже більше п'яти років. Конфлікт між ними стався на «Голосі країни» через різні погляди на постановки номерів.

«На „Голосі“, я пам'ятаю, у неї була купа якихось дурних ідей. Завдання було одне — перемогти. І для цього всі засоби були хороші. Вони мені не дуже підходили. Наприклад, ні сіло ні впало, хлопчик співає пісню Тараса Петриненка „Пісня про пісню“. Вона йому раптом начепила мак. Символ 8 травня. Я пам'ятаю, ми так посварилися. Кажу, навіщо йому цей мак? Це ж ні до чого. Вона: „Мені треба!“ Я зрозумів, що вона таким чином якимось людям натякає, щоб вони за нього голосували. Це ж символ, який до пісні не мав відношення. Я не вважаю, що на війні всі засоби хороші», — пояснив режисер.

У фан-акаунті Кароль з'явилася відповідь артистки на сторіс з фрагментами випуску.

«Виродок», — відреагувала Кароль.

Зараз Тіна Кароль з сином відпочивають в Ісландії.

Раніше Оля Полякова некоректно висловилася на адресу Тіни Кароль. А та використовувала скандал для піару свого нового кліпу.

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