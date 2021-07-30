Олега Винника в день народження довели до сліз

Популярний співак Олег Винник, який поділився враженнями від нового вокального шоу, 31 липня відзначить день народження. Артистові виповниться 48 років. Хоча, як каже улюбленець жінок, відчуває себе на 30.

Про свої відчуття напередодні свята, дитинство, внутрішні зміни, про кохання і теперішні реалії шоу-бізнесу Олег Винник розповів в інтерв'ю журналу «Отдохни!».

За словами Олега Винника, зараз він отримує задоволення від того, як себе почуває.

«Мені мій стан подобається більше, ніж коли б то не було. Я кайфую від життя! Можу відчути його за секунду», — зазначає виконавець.

Дитинство Олега було зовсім не безхмарним. Йому довелося радо подорослішати.

«Я ходив у школу в селі городами два кілометри, не по трасі. Зрозуміло, що був весь в болоті. І пам'ятаю, мені бабуся якось сказала: „А чого ти весь у болоті?“. А моя мама була майже сліпа. Бачила тільки одним оком тридцять відсотків, іншим не бачила. І коли мені бабуся таке сказала, вона не докоряла мені, а просто пожартувала. Але я подивився на себе і зрозумів: так, вона має рацію, а мама просто не може цього помітити. Тоді, в п'ятому класі, я став сам прасувати собі стрілки на штанах від шкільної форми і чистити взуття. Та й взагалі доглядати за собою. Тоді я зрозумів, що я дорослий», — розповів Винник.

Він зізнається, що в свій день народження не любить влаштовувати гучних гулянок. Віддає перевагу в цей час поїхати на відпочинок або відзначати у вузькому колі.

«Мені здається, це якось егоїстично. Хоча бувати на днях народження інших люблю. Якщо вони організовані не для пафосу, не для показухи. Ніколи не забуду, як два роки тому друзі замовили мені привітання від аніматорів в костюмах ростових ляльок крокодила Гени та Чебурашки. Я аж заплакав! Вони стоять з такою маленькою тарілочкою з тортиком і свічкою, а я уявив, як їм жарко в цих костюмах… Я згадав цю іграшку з дитинства — Чебурашку, просякнуту пилом… Вони мене вітають, якісь віршики читають, а я стою і ридаю. Розчулився», — розповів співак.

Нагадаємо, Олег Винник оберігає своє особисте життя і не реагує на чутки про стосунки зі своєю бек-вокалісткою Таюне. Шанувальники давно їх одружили і обговорюють кожну їхню спільну появу, будь-який прояв уваги.

Фото з особистого архіву Олега Винника

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