Томас Андерс дивом не згорів разом з сином у своєму автомобілі

Колишній соліст легендарної німецької групи Modern Talking Томас Андерс дивом залишився живий, коли його автомобіль раптово загорівся на Ібіці. Про інцидент 58-річний співак повідомив на своїй сторінці в Instagram. Все сталося 24 липня.

Як пише німецька газета Express, в Андерса є будинок на Ібіці. До співака в гості приїхав його 18-річний син Олександр. І батько вирішив показати юнакові острів.

«Навіть через тиждень шок не пройшов до кінця. Але головне те, що ми не постраждали, все ок», — написав Андерс.

Співак також виклав в Instagram фото та відео з місця інциденту. Він і Олександр їхали у чорному Land Rover. Несподівано з-під кришки капота з'явився дим. Батько та син відчули неприємний запах. «Після цього одразу відмовила педаль газу. Нічого не працювало», — згадує Андерс.

На щастя, Томас та його син діяли правильно. Співак зізнається, що все це було інстинктивно. Вони відстебнули ремені безпеки та вискочили з машини. За мить позашляховик вже був охоплений полум'ям. Стовп диму підіймався на висоту близько 10 метрів!

«Поліція та пожежники приїхали швидко», — повідомляє Томас. Однак його Land Rover згорів — залишилася тільки знівечена рама.

Те, що залишилося від позашляховика Томаса Андерса

Її за допомогою евакуатора вивезли на смітник.

Співак та його син щасливі, що все так закінчилося. Вони продовжують спільний відпочинок на Ібіці.

Популярний співак і його 18-річний син

Колишній партнер Андерса по Modern Talking Дітер Болен з полегшенням написав: «Радий, що у нас обох такі чудові ангели-охоронці».

Нагадаємо, культова група, яка підкорила Європу у 80-х, остаточно розпалася у 2003 році.

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