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«Зовсім не змінилася»: Ольга Сумська показала себе голою та вагітною у 35 років

14:00 30 липня 2021
Сумська

Українська актриса театру і кіно Ольга Сумська, яка відсвяткувала нещодавно срібне весілля, ймовірно, відчула на днях напад ностальгії, і розмістила в Instagram своє оголене фото 2002 року.


На світлинах артистка позує, злегка прикрившись легкою прозорою накидкою. Однією рукою вона прикриває груди, іншою — підтримує живіт.

«2002 год … Вагітна Анею», — підписала знімок Сумська, маючи на увазі свою молодшу доньку.

Фоловери прийшли у захват від знімка і «закидали» актрису захопленими коментарями.

«Думала, це свіже фото», «Я спершу подумала, що це зараз, а не 2002-й. Зовсім не змінилася. Вогонь!», «Вагітність робить жінку божественно красивою», — пишуть шанувальники актриси.

Протягом доби пост набрав майже 28 тисяч лайків і велику кількість коментарів. І їхнє число, ймовірно, буде ще збільшуватися.

Нагадаємо, днями Ольга Сумська поділилася бабусиним секретом консервування варення.

Фото Instagram / olgasumska

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