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Григорій Решетнік назвав причину розриву стосунків Мішиної та Еллерта

14:02 30 липня 2021
Григорій Решетнік

Розрив стосунків пари, що народилася на проєкті «Холостячка», — Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта — став для багатьох повною несподіванкою. Першою про це повідомила Ксенія, перебуваючи у рідному Криму, куди поїхала на відпочинок. Кажуть, що спочатку пара планувала провести час на Чорному морі разом, але щось пішло не так і обидва в результаті відпочивали окремо.

Олександр Еллерт вирішив не коментувати розрив з колишньою коханою. Відомо, що обидва відписалися один від одного у мережі «Iнстаграм». Хоча це не завадило Еллерту прокоментувати захопливими стікерами новину про те, що Мішина стала однією з суддів проєкту «Україна має талант».

— Мені здається, вони занадто емоційні. Їм би стати більш стриманими, — назвав можливу причину розставання пари ведучий проєкту «Холостячка» Григорій Решетнік.

В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» Григорій поділився подробицями зйомок «Холостячки» з Ксенією Мішиною та деталями роботи над новим сезоном, в якому головною героїнею стала Злата Огнєвіч.

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