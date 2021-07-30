26.78 / 26.97 31.69 / 32.03
Київ: +28
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Кидався кросівками і матюкався: шанувальники обурені поведінкою Олега Кензова на концерті

15:18 30 липня 2021
Олег Кензов

Популярний артист Олег Кензов, який знову зібрався одружитися, потрапив у новий скандал. У Мережу потрапило відео дивної поведінки співака на концерті в Бердянську з коментарями обурення. Глядачі пишуть, що Кензов поводився неадекватно, губив на сцені мікрофон, кидався кросівками, використовував нецензурну лексику, в той час, як в залі були діти. А в якийсь момент артист просто приліг на сцені.

Пост з відео опублікував в Facebook Дмитро Волканов.

«Олег Кензов дав сольний концерт при повному Палаці культури в місті Бердянськ. Квитки на цей захід коштували дуже не дешево! І в підсумку замість якісної концертної програми, яка відповідає статусу артиста, і вартості квитка, глядач отримав п'яний чад, витівки, мат і просто огиду! Дякую Олегу і його команді за цю ганьбу!» — пише Дмитро.

Також він показав фрагменти виступу Кензова.

Пояснень Кензова поки не було.

Нагадаємо, раніше колишня дружина Олега Кензова звинуватила його в побитті. У відповідь артист назвав слова жінки брехнею.

Фото в заголовку — Інстаграм Олега Кензова

572

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші і паспорт

Частина пенсіонерів ризикує залишитися без виплат з 1 вересня: названа причина

гроші

Кабмін запропонував урізати виплати одній групі пенсіонерів: що про це відомо

Злата Огневич і Григорій Решетнік

Мені здається, Злата Огнєвіч закохана. До того ж не в одного чоловіка, — ведучий «Холостячки» Григорій Решетнік

Настя Каменських

Майже як у Кардаш’ян: Каменських у стрінгах показала свою «гордість» на пляжі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.