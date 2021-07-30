Кидався кросівками і матюкався: шанувальники обурені поведінкою Олега Кензова на концерті

Популярний артист Олег Кензов, який знову зібрався одружитися, потрапив у новий скандал. У Мережу потрапило відео дивної поведінки співака на концерті в Бердянську з коментарями обурення. Глядачі пишуть, що Кензов поводився неадекватно, губив на сцені мікрофон, кидався кросівками, використовував нецензурну лексику, в той час, як в залі були діти. А в якийсь момент артист просто приліг на сцені.

Пост з відео опублікував в Facebook Дмитро Волканов.

«Олег Кензов дав сольний концерт при повному Палаці культури в місті Бердянськ. Квитки на цей захід коштували дуже не дешево! І в підсумку замість якісної концертної програми, яка відповідає статусу артиста, і вартості квитка, глядач отримав п'яний чад, витівки, мат і просто огиду! Дякую Олегу і його команді за цю ганьбу!» — пише Дмитро.

Також він показав фрагменти виступу Кензова.

Пояснень Кензова поки не було.

Нагадаємо, раніше колишня дружина Олега Кензова звинуватила його в побитті. У відповідь артист назвав слова жінки брехнею.

Фото в заголовку — Інстаграм Олега Кензова

572

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter