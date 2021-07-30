Кидався кросівками і матюкався: шанувальники обурені поведінкою Олега Кензова на концерті
Популярний артист Олег Кензов, який знову зібрався одружитися, потрапив у новий скандал. У Мережу потрапило відео дивної поведінки співака на концерті в Бердянську з коментарями обурення. Глядачі пишуть, що Кензов поводився неадекватно, губив на сцені мікрофон, кидався кросівками, використовував нецензурну лексику, в той час, як в залі були діти. А в якийсь момент артист просто приліг на сцені.
Пост з відео опублікував в Facebook Дмитро Волканов.
«Олег Кензов дав сольний концерт при повному Палаці культури в місті Бердянськ. Квитки на цей захід коштували дуже не дешево! І в підсумку замість якісної концертної програми, яка відповідає статусу артиста, і вартості квитка, глядач отримав п'яний чад, витівки, мат і просто огиду! Дякую Олегу і його команді за цю ганьбу!» — пише Дмитро.
Також він показав фрагменти виступу Кензова.
Пояснень Кензова поки не було.
Нагадаємо, раніше колишня дружина Олега Кензова звинуватила його в побитті. У відповідь артист назвав слова жінки брехнею.
Фото в заголовку — Інстаграм Олега Кензова572
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