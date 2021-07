Соліст культової рок-групи Metal Church Майк Хоу наклав на себе руки

У п'ятницю, 30 липня, поліція округу Гумбольдт, штат Каліфорнія, назвала причину смерті відомого американського співака Майка Хоу. Соліст культової рок-групи Metal Church наклав на себе руки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про раптову смерть рок-барабанщика Джої Джордісона. Засновник групи Slipknot помер уві сні у віці 46 років.

Тіло Майка Хоу було знайдено 26 липня у нього вдома в місті Юрика, штат Каліфорнія. Місцева поліція отримала дзвінок — близькі співака заявили про його раптову смерть. Подробиці тоді не повідомлялися.

Тепер же інтернет-видання TMZ з'ясувало, що офіційною причиною смерті 55-річного Хоу названа асфіксія. У поліції журналістам повідомили, що співак повісився.

Що підштовхнуло Майка до такого кроку, невідомо. Поліціянти запевняють, що алкоголь, наркотики, медичні препарати тут ні до чого.

Групу Metal Church було сформовано у 1980 році Куртом Вандерхуфом. Музиканти грали хеві метал. Майк Хоу приєднався до них через вісім років. На той момент він вже був відомий завдяки участі у рок-групі Heretic та встиг випустити сольний альбом.

У складі Metal Church Хоу виступав до 1996 року та записав з нею три її кращих альбоми. Потім група розпалася. Майк заявив про завершення кар'єри, став розсудливим, знайшов роботу на тартаку у Теннессі. У нього народилося двоє синів.

Однак кілька років тому Metal Church зібралася разом знову. Хоу приєднався до групи у квітні 2015 року. Його голос звучить у двох альбомах — XI та Damned If You Do. Минулого року Metal Church випустила збірку своїх пісень.

Група втратила вже другого соліста. У травні 2005 року помер співак Девід Уейн. Він отримав важкі травми в результаті автомобільної аварії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть бас-гітариста відомої групи ZZ Top Дасті Хілла. Музиканту було 72 роки.

123

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter