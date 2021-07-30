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«Під капотом задиміло»: Джанабаєва здивувала «чаклунським обрядом» ремонту авто

18:33 30 липня 2021
Альбіна Джанабаєва

Колишня «ВІА Гра» Альбіна Джанабаєва, яка недавно розсмішила шанувальників роликом про свої сімейні будні, на цей раз показала відео, як за допомогою жіночої магії намагається повернути життя в зламаний автомобіль. Судячи з усього, співачка працює над новим кліпом, але шанувальники погодилися, що такий «чаклунський обряд» допоможе Альбіні навіть у разі реальних проблем з машиною.

«Коли задиміло під капотом, а ти вже зробила все можливе — і дверима грюкнула і по колесу постукала, залишається одне», — пояснила Джанабаєва свій шаманський танець.

Шанувальникам результат сподобався. Вони обіцяють, що при нагоді візьмуть приклад з Альбіни.

Нагадаємо, раніше Альбіна Джанабаєва довела чоловікові Валерію Меладзе, що вміє ремонтувати авто. Навички стали в нагоді під час сімейної поїздки за місто, коли автомобіль зламався.

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