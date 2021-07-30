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Шоу-бізнес

«Не можу без тебе спати»: Винник зачарував справжнім чоловічим зізнанням

22:40 30 липня 2021
винник

Олег Винник приготував сюрприз для шанувальників, давши нове життя пісні «Тримай» Христини Соловій Версія від Винника вийшла дуже чоловічою, але при цьому дуже відвертою і чуттєвою.

Співак обіцяє, що 24 серпня в День Незалежності України виконає повну версію «Тримай» і це буде подарунком фанатам до свята.

Шанувальниці Винника після появи в мережі записи з репетиції виступу вже не можуть дочекатися концерту.

Нагадаємо, з піснею «Тримай» Олег Винник виступав на шоу «Маска», але тоді це була рок-версія хіта зі зміненим голосом виконавця.

Фото olegg. vynnyk/Instagram

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