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«Помер на моїх руках»: Мозгова поділилась важкими спогадами

23:12 30 липня 2021
мозгова

11 років тому 30 липня 2010 року помер відомий композитор, народний артист України Микола Мозговий. Його дочка Олена Мозгова згадує, що незадовго до трагічної дати прийшло розуміння: це останнє літо з батьком.

«11 років тому, була така ж спека, як і сьогодні. Весь липень 2010 року я жила в будинку батьків, такого не було давно, я навіть не поясню зараз, з чим було пов'язано те рішення… Можливо моя підсвідомість знала, що це останні дні і останнє літо разом», — поділилася Олена.

За словами Мозгової, в той фатальний вечір батько пішов спати раніше. «А з ранку я почула істеричний крик мами „Олено, тато помирає!“ А далі все, як у найгіршому кошмарі: мама відчайдушно намагалася його врятувати і завести дихання і серце, потім швидка з розрядами і уколами, крики, плач, істерики… Він помер на моїх руках. Я чула, як він видихнув і пішов у кращий світ… У світ, де немає злоби, підлості, заздрості, підступності, брехні,… з якими він все життя боровся і з якими миритися просто не міг», — додала Мозгова.

Нагадаємо, Микола Мозговий помер в своєму заміському будинку в селі Кийлів в 70 кілометрах від Києва. Рідні згадують, що в останні півроку у Миколи Петровича були проблеми зі здоров'ям, і почалися вони після пройденого курсу реабілітації. Проте в свій останній день народний артист побував в лікарні, де проходив курс терапії для підвищення рівня кисню в крові, а потім був на роботі, де підписував документи.

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