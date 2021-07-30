«Помер на моїх руках»: Мозгова поділилась важкими спогадами

11 років тому 30 липня 2010 року помер відомий композитор, народний артист України Микола Мозговий. Його дочка Олена Мозгова згадує, що незадовго до трагічної дати прийшло розуміння: це останнє літо з батьком.

«11 років тому, була така ж спека, як і сьогодні. Весь липень 2010 року я жила в будинку батьків, такого не було давно, я навіть не поясню зараз, з чим було пов'язано те рішення… Можливо моя підсвідомість знала, що це останні дні і останнє літо разом», — поділилася Олена.

За словами Мозгової, в той фатальний вечір батько пішов спати раніше. «А з ранку я почула істеричний крик мами „Олено, тато помирає!“ А далі все, як у найгіршому кошмарі: мама відчайдушно намагалася його врятувати і завести дихання і серце, потім швидка з розрядами і уколами, крики, плач, істерики… Він помер на моїх руках. Я чула, як він видихнув і пішов у кращий світ… У світ, де немає злоби, підлості, заздрості, підступності, брехні,… з якими він все життя боровся і з якими миритися просто не міг», — додала Мозгова.

Нагадаємо, Микола Мозговий помер в своєму заміському будинку в селі Кийлів в 70 кілометрах від Києва. Рідні згадують, що в останні півроку у Миколи Петровича були проблеми зі здоров'ям, і почалися вони після пройденого курсу реабілітації. Проте в свій останній день народний артист побував в лікарні, де проходив курс терапії для підвищення рівня кисню в крові, а потім був на роботі, де підписував документи.

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