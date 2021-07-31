Джордж і Амаль Клуні відреагували на чутки про вагітність

Увечері 30 липня офіційний представник Джорджа і Амаль Клуні поширив заяву для преси. «Повідомлення про те, що Амаль Клуні вагітна, не відповідають дійсності», — йдеться у короткому коментарі. Як уже повідомляли «ФАКТИ», вранці 30 липня американський журнал OK! опублікував інформацію про те, що дружина відомого голлівудського актора, режисера та продюсера Джорджа Клуні знаходиться на третьому місяці вагітності.

Видання при цьому посилалося на джерела з оточення знаменитої пари. Нібито 43-річна Амаль сама розповіла друзям про те, що чекає на дитину. Стверджувалося навіть, що це може бути знову двійня. Як відомо, у подружжя Клуні є син та донька. Олександру й Еллі 4 червня виповнилося чотири роки.

В цей час все сімейство перебуває в Італії. На березі озера Комо у Джорджа є велика вілла. І літо Клуні з дружиною та дітьми зазвичай проводить там.

У четвер, 29 липня, у західних ЗМІ з'явилися фото, зроблені на пристані біля ресторану у Черноббіо. Джордж і Амаль приїхали туди разом з Олександром і Еллою пообідати. В очікуванні замовлення вся сім'я пішла подивитися на качок.

Амаль була у короткій червоній сукні та солом'яному капелюшку. 60-річний Джордж вибрався до ресторану у кремових легких штанах та синій футболці «поло». Елла прийшла у захват від качок, і турботливий батько кілька разів брав доньку на руки, щоб вона краще могла роздивитися птахів.

До речі, перебування знаменитої пари в Італії було затьмарене повінню. В озері Комо піднявся рівень води. Затопило підвали та перші поверхи будинків у прибережній зоні. Сім'я Клуні близько двох діб не могла вийти на вулицю. Довелося відсиджуватися на другому поверсі вілли в очікуванні відходу води. При першій же можливості Джордж вирушив до місцевого мера, щоб з'ясувати ситуацію та запропонувати свою допомогу. Італійське телебачення показало невеликий репортаж про те, як зірка Голлівуду спілкується з сусідами та місцевими підприємцями, які тримають неподалік невеликі магазини, кафе, пекарні.

205

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter