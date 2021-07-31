«Проминув момент»: Еллерт показав, як реагує на розставання з Мішиною

Розрив стосунків пари, яка народилася на проекті «Холостячка», — Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта — став для багатьох повною несподіванкою. Нещодавно Еллерт опублікував в Instagram фото, яке підписав: «Лови момент».

У соцмережі активно обговорюють новий пост.

«Дивна порада від того, хто момент упустив. Не в образу)», — написала одна з користувачів.

«Хто упустив? Я думаю не він!!!)))», — відповіла їй друга.

«Щастя і творчих успіхів!» — побажала третя.

Як писали «ФАКТИ», раніше Олександр Еллерт вирішив не пояснювати розрив стосунків з колишньою коханою. Відомо, що обидва відписалися один від одного в мережі Instagram. Хоча це не завадило Еллерту прокоментувати захопленими стікерами новину про те, що Мішина стала однією з суддів проекту «Україна має талант».

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