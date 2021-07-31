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Скандал з Федінчиком: Сумська, Мішина та Денисенко підтримали рішення актора

12:01 31 липня 2021
федінчик

Відомий український актор Андрій Федінчик, який нещодавно влаштував бійку в Києві, спробував виправдатися за свою поведінку. За словами актора, у нього проблеми з контролем емоцій і в цілому непростий період в житті. Федінчик запевнив, що вже звернувся за допомогою до фахівців.

«Живеш собі: сім'я, будинок, робота, а потім „Бац!“, Вибух … Прийшов час сказати собі, що сам я не справляюся, і сьогодні побував у фахівця. Буду займатися проблемою серйозно», — пообіцяв актор.

Українські актриси заступилися за колегу: з кожним може трапитися зрив, тому краще не засуджувати людину, не знаючи всіх обставин.

Дружина Федінчіка, відома актриса Наталя Денисенко, підтримала чоловіка.

Отримав Андрій слова підтримки від актрис Ксенії Мішиної і Ольги Сумської.

Нагадаємо, конфлікт у Федінчика з автомобілістами трапився 25 липня в Подільському районі Києва. Актор катався на електросамокаті біля житлового комплексу. У відповідь на зауваження Федінчік став брудно лаятися і провокувати бійку.

Фото andreyfedinchik/Instagram

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