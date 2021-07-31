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«Потрібна така баба?»: Тіна Кароль похвалилася умінням майстерно звертатися з сокирою

17:30 31 липня 2021
«Потрібна така баба?»: Тіна Кароль похвалилася умінням майстерно звертатися з сокирою

Популярна українська виконавиця Тіна Кароль, яка відправилася на відпочинок з сином Веніаміном в Ісландію, відкрила в собі нові таланти. Судячи з відео, викладеним в сторіз її Instagram, вона вже навчилася досить влучно кидати в мішень сокиру.

Так, на першому відео у Тіни виходить потрапити в ціль відразу ж.

«Єс, це треба запам'ятати. Це була трійка. Між двійкою і трійкою», — прокричала вона радісно.

На жаль, другий кидок був невдалим.

Однак, знаючи характер співачки, зупинятися на досягнутому вона не буде. Про це свідчить і підпис до опублікованого відео.

«Потрібна така баба?» — запитує вона невидимого глядача.

А тим часом в Україні розгорається новий скандал навколо необережних заяв Тіни Кароль, який спровокував режисер-постановник Олег Бондарчук. Він не тільки розкритикував шоу Тіни Кароль «Красиво» на Atlas Weekend, але і звинуватив її в бажанні «перемогти за всяку ціну» на «Голосі країни».

Фото скрін відео YouTube

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