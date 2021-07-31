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Шоу-бізнес

«Знаєте, як чорний колір перетворити в яскраві фарби»: Таюне красиво привітала Олега Винника з днем народження

18:29 31 липня 2021
Олег Винник

Бек-вокалістка Олега Винника Таюне, яку називають офіційною дружиною співака, проникливо привітала його з днем народження в Instagram .

Звернувшись до чоловіка на «Ви», вона повідомила, що її кумир здатний перетворити на яскраві фарби навіть чорний колір.

«Нехай праці і думки Ваші будуть променистими, пісні — легендарними, а шанувальники Вашої творчості — вдячними! Многая літа!!! «, — написала вона, супроводивши привітання раритетними чорно-білими знімками з чоловіком.

Нагадаємо, предмет обожнювання тисяч прихильниць 31 липня святкує день народження — цього року йому виповнилося 48 років. «ФАКТИ» розповіли про сім маловідомих фактів з життя знаменитості.

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