«Вони справжні!»: розпалена Асмус подражнила шанувальників знімком в мокрій маєчці

Актриса Христина Асмус, яка на початку липня порвала кілька в'язок на нозі, і опинилася на лікарняному ліжку, вже відпочиває на Шрі-Ланці, і судячи з усього, знаходиться в прекрасному настрої.

Про це свідчить грайливе фото, викладене актрисою в Instagram.

У кадрі молода жінка постала в бірюзовою мокрій майці, одягненій на голе тіло, що дозволило оцінити її форми. На довершення образу Крістіна використала і бірюзові тіні.

Фото негайно привернуло увагу фоловерів колишньої дружини Гаріка Харламова. І хоча частина з них звинуватила знаменитість в зайвій відвертості, інші залишилися задоволені «натуральністю» улюблениці.

Нагадаємо, раніше оголеною і вагітною в 35 років зважилася показатися і знаменита українська актриса Ольга Сумська.

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